Невинна Юлія

Мене звати Юлія Петрівна Невинна, я кандидат філологічних наук, доцент КНУ ім.Т.Шевченка та людина, в якої досвід викладання іноземних мов налічує більше 18 років.

Мета відкриття цієї мовної академії – надати українському ринку можливість отримувати якісну академічну освіту, в основу якої входила б суміш західних практик і традицій нашої освіти, яку я сама, як і багато наших викладачів, отримали у КНУ ім.Т.Шевченка. Я навчалась в Англії, Іспанії, Італії та жила в Торонто (Канада). І зараз я все ще продовжую їздити світом у пошуках найновітніших і найефективніших методик викладання. Це мені допомагає розвитати власну методику та поступово доводити її до досконалої. З дітками почала працювати з самого народження свого сина у 2020 році на якому тестую методику, орієнтовану саме на малечу – в основі не тільки мови, а й паралельний всебічний розвиток.

Обожнюю іноземні мови і дуже хочу навчити вас і Ваших діток любити їх так само!

Іноземну мову дійсно можна вивчити і знати, як рідну за короткий термін і дуже цікаво!

Вивчення іноземних мов – це дуже круто і я Вам це доведу!