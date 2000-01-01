Заговори німецькою вже після 5-го заняття за авторською методикою «Spanglish Academy»

Мрієте на власні очі побачити Бранденбурзькі ворота, відвідати Октоберфест та скуштувати справжній Шварцвальдський торт, однак на заваді стає мовний бар’єр? Тоді мерщій до нас у SPANGLISH ACADEMY! Вже після першого заняття Ви заговорите німецькою!
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Якщо Шварцвальдський торт Вас не переконав, то ось ще кілька причин почати вивчення німецької мови з нами вже сьогодні

німецька мова

Найпоширеніша мова Європейського Союзу та одна з найпопулярніших мов світу (близько 130 млн. людей спілкуються німецькою)

Освіта

Можливість здобути освіту в найпрестижніших навчальних закладах Німеччини, Австрії та Швейцарії (До речі, навчання німецькою мовою в державних Університети Німеччини та Австрії для іноземців є безкоштовним)

Працевлаштування

Успішне працевлаштування як в Україні, так і за кордоном (Henkel, Bayer, Metro Group тощо)

Подорожі

Подорожі до таких мальовничих країн як Німеччина, Австрія, Швейцарія, Ліхтенштейн, Бельгія та Люксембург (розмовляючи з носіями їх мовою можна набагато більше дізнатись культуру країни)

Розуміння

Змога насолоджуватися шедеврами Гете, Шиллера, братів Грімм в оригіналі та сягнути філософської думки Канта й Гегеля без посередництва перекладача

Rammstein

Шанс, нарешті, зрозуміти, про що співає Rammstein

Чому саме SPANGLISH ACADEMY?

  • Унікальна інтерактивна методика
    Наша унікальна інтерактивна методика викладання не лише допоможе Вам ґрунтовно опанувати мову, а й зробить кожне заняття легким, цікавим та водночас насиченим і надзвичайно продуктивним
    Унікальна інтерактивна методика
    Наша унікальна інтерактивна методика викладання не лише допоможе Вам ґрунтовно опанувати мову, а й зробить кожне заняття легким, цікавим та водночас насиченим і надзвичайно продуктивним
  • Висококваліфіковані викладачі
    Наші висококваліфіковані викладачі стануть для Вас справжніми наставниками та вірними друзями на шляху до вивчення іноземної мови
    Висококваліфіковані викладачі
    Наші висококваліфіковані викладачі стануть для Вас справжніми наставниками та вірними друзями на шляху до вивчення іноземної мови
  • Носії мови
    Серед наших викладачів — носії мови
    Носії мови
    Серед наших викладачів — носії мови
  • Індивідуальний підхід
    Ми знаходимо індивідуальний підхід до кожного студента
    Індивідуальний підхід
    Ми знаходимо індивідуальний підхід до кожного студента
  • Підготовка до ЗНО
    Здійснюємо підготовку до ЗНО та міжнародних іспитів з німецької мови (TestDaF, ÖSD, Goethe-Zertifikat).
    Підготовка до ЗНО
    Здійснюємо підготовку до ЗНО та міжнародних іспитів з німецької мови (TestDaF, ÖSD, Goethe-Zertifikat).
  • Навчання в групах або індивідуально
    Навчання в групах або індивідуально
    Навчання в групах або індивідуально
    Навчання в групах або індивідуально
Курси
БЕЗКОШТОВНЕ пробне заняття
Графік занять: 9:00 - 21:00
Можливість займатись як онлайн, так і офлайн в офісі
Cучасна авторська методика “360” з використанням мультимедійних технологій (аналогів в Україні не існує). Методика завезена з 4 країн: Іспанії, Італії, Канади та Великої Британії та адаптована під українського студента
Найсучасніші навчальні матеріали
Відсутня необхідність у купівлі підручників (суттєва економія)
Індивідуальний підхід до кожного
Домашнє завдання (+ онлайн завдання)
Можливість відпрацювання 1 уроку за увесь семестр в скайп режимі / індивідуально попередньо узгождується
Фінальне 3-рівневе тестування з носієм
Сертифікат від Spanglish Academy
Можливі всі рівні (А1, А2.1, А2.2, В1.1, В1.2, В1.3, В2.1, В2.2, В2.3, С1.1, С1.2, С1.3)
Стандарт
Ціна 6400 грн
  • Тривалість 4 місяці
  • 32 заняття
  • 2 заняття на тиждень по 90хв
  • Групи від 4 до 6 студентів (вечірні групи в офісі з 18 00 – 21 00 – 6-8 ос)
  • Speaking Club (2 заняття)
Інтенсив
Ціна 6200 грн
  • Тривалість 3 місяці
  • 32 заняття
  • 3 заняття на тиждень по 90хв
  • Групи від 4 до 6 студентів (вечірні групи в офісі з 18 00 – 21 00 – 6-8 ос)
  • Speaking Club (2 заняття)
Курси Вихідного дня
Ціна 6250 грн
  • Тривалість 2 місяці
  • 32 заняття
  • 4 години в день
  • Групи від 4 до 6 студентів (вечірні групи в офісі з 18 00 – 21 00 – 6-8 ос)
  • Speaking Club (2 заняття)
Індивідуальні заняття
Ціна від 450 грн
  • Індивідуальні заняття
  • 60 хв або 90 хв
  • Гнучкий графік
  • Онлайн/офлайн заняття
  • Оплата лише пакетами від 5 занять
Запишись на пробне заняття і заговори німецькою вже через 5 занять або ми повернемо тобі гроші!
Готуємо до здачі іспитів
Erasmus
Між Університетами України та Університетами ЄС існує програма мобільності, що дає можливість безкоштовно нашим студентам навчатись там за кордоном і отримувати стипендію. Ми допомагаємо і консультуємо в проходженні конкурсу.
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TestDaf
Міжнародний сертифікат, що засвідчує володіння мовою і є необхідним для вступу в Університети Німеччини, Австрії, Швейцарії, Ліхтенштейну, Бельгії та Люксембургу. Наші викладачі допоможуть з підготовкою до цього іспиту!

Викладач

  • Невинна Юлія

    Мене звати Юлія Петрівна Невинна, я кандидат філологічних наук, доцент КНУ ім.Т.Шевченка та людина, в якої досвід викладання іноземних мов налічує більше 18 років.
    Мета відкриття цієї мовної академії – надати українському ринку можливість отримувати якісну академічну освіту, в основу якої входила б суміш західних практик і традицій нашої освіти, яку я сама, як і багато наших викладачів, отримали у КНУ ім.Т.Шевченка. Я навчалась в Англії, Іспанії, Італії та жила в Торонто (Канада). І зараз я все ще продовжую їздити світом у пошуках найновітніших і найефективніших методик викладання. Це мені допомагає розвитати власну методику та поступово доводити її до досконалої. З дітками почала працювати з самого народження свого сина у 2020 році на якому тестую методику, орієнтовану саме на малечу – в основі не тільки мови, а й паралельний всебічний розвиток.
    Обожнюю іноземні мови і дуже хочу навчити вас і Ваших діток любити їх так само!
    Іноземну мову дійсно можна вивчити і знати, як рідну за короткий термін і дуже цікаво!
    Вивчення іноземних мов – це дуже круто і я Вам це доведу!

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