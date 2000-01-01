Заговори німецькою вже після 5-го заняття за авторською методикою «Spanglish Academy»
Якщо Шварцвальдський торт Вас не переконав, то ось ще кілька причин почати вивчення німецької мови з нами вже сьогодні
німецька мова
Найпоширеніша мова Європейського Союзу та одна з найпопулярніших мов світу (близько 130 млн. людей спілкуються німецькою)
Освіта
Можливість здобути освіту в найпрестижніших навчальних закладах Німеччини, Австрії та Швейцарії (До речі, навчання німецькою мовою в державних Університети Німеччини та Австрії для іноземців є безкоштовним)
Працевлаштування
Успішне працевлаштування як в Україні, так і за кордоном (Henkel, Bayer, Metro Group тощо)
Подорожі
Подорожі до таких мальовничих країн як Німеччина, Австрія, Швейцарія, Ліхтенштейн, Бельгія та Люксембург (розмовляючи з носіями їх мовою можна набагато більше дізнатись культуру країни)
Розуміння
Змога насолоджуватися шедеврами Гете, Шиллера, братів Грімм в оригіналі та сягнути філософської думки Канта й Гегеля без посередництва перекладача
Rammstein
Шанс, нарешті, зрозуміти, про що співає Rammstein
Чому саме SPANGLISH ACADEMY?
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Унікальна інтерактивна методикаНаша унікальна інтерактивна методика викладання не лише допоможе Вам ґрунтовно опанувати мову, а й зробить кожне заняття легким, цікавим та водночас насиченим і надзвичайно продуктивнимУнікальна інтерактивна методикаНаша унікальна інтерактивна методика викладання не лише допоможе Вам ґрунтовно опанувати мову, а й зробить кожне заняття легким, цікавим та водночас насиченим і надзвичайно продуктивним
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Висококваліфіковані викладачіНаші висококваліфіковані викладачі стануть для Вас справжніми наставниками та вірними друзями на шляху до вивчення іноземної мовиВисококваліфіковані викладачіНаші висококваліфіковані викладачі стануть для Вас справжніми наставниками та вірними друзями на шляху до вивчення іноземної мови
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Носії мовиСеред наших викладачів — носії мовиНосії мовиСеред наших викладачів — носії мови
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Індивідуальний підхідМи знаходимо індивідуальний підхід до кожного студентаІндивідуальний підхідМи знаходимо індивідуальний підхід до кожного студента
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Підготовка до ЗНОЗдійснюємо підготовку до ЗНО та міжнародних іспитів з німецької мови (TestDaF, ÖSD, Goethe-Zertifikat).Підготовка до ЗНОЗдійснюємо підготовку до ЗНО та міжнародних іспитів з німецької мови (TestDaF, ÖSD, Goethe-Zertifikat).
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Навчання в групах або індивідуальноНавчання в групах або індивідуальноНавчання в групах або індивідуальноНавчання в групах або індивідуально
- Тривалість 4 місяці
- 32 заняття
- 2 заняття на тиждень по 90хв
- Групи від 4 до 6 студентів (вечірні групи в офісі з 18 00 – 21 00 – 6-8 ос)
- Speaking Club (2 заняття)
- Тривалість 3 місяці
- 32 заняття
- 3 заняття на тиждень по 90хв
- Групи від 4 до 6 студентів (вечірні групи в офісі з 18 00 – 21 00 – 6-8 ос)
- Speaking Club (2 заняття)
- Тривалість 2 місяці
- 32 заняття
- 4 години в день
- Групи від 4 до 6 студентів (вечірні групи в офісі з 18 00 – 21 00 – 6-8 ос)
- Speaking Club (2 заняття)
- Індивідуальні заняття
- 60 хв або 90 хв
- Гнучкий графік
- Онлайн/офлайн заняття
- Оплата лише пакетами від 5 занять
Викладач
Невинна Юлія
Мене звати Юлія Петрівна Невинна, я кандидат філологічних наук, доцент КНУ ім.Т.Шевченка та людина, в якої досвід викладання іноземних мов налічує більше 18 років.
Мета відкриття цієї мовної академії – надати українському ринку можливість отримувати якісну академічну освіту, в основу якої входила б суміш західних практик і традицій нашої освіти, яку я сама, як і багато наших викладачів, отримали у КНУ ім.Т.Шевченка. Я навчалась в Англії, Іспанії, Італії та жила в Торонто (Канада). І зараз я все ще продовжую їздити світом у пошуках найновітніших і найефективніших методик викладання. Це мені допомагає розвитати власну методику та поступово доводити її до досконалої. З дітками почала працювати з самого народження свого сина у 2020 році на якому тестую методику, орієнтовану саме на малечу – в основі не тільки мови, а й паралельний всебічний розвиток.
Обожнюю іноземні мови і дуже хочу навчити вас і Ваших діток любити їх так само!
Іноземну мову дійсно можна вивчити і знати, як рідну за короткий термін і дуже цікаво!
Вивчення іноземних мов – це дуже круто і я Вам це доведу!